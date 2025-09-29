صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی انڈر 19ویمنز ٹی 20ٹورنامنٹ ، چیلنجرز اور کانکررز کی فتح

  • کھیلوں کی دنیا
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر )قومی انڈر 19 ویمنز ٹی 20 ٹورنامنٹ میں چیلنجرز اور کانکررز نے اپنے اپنے میچ جیت لیے ۔ پی سی بی کے مطابق چیلنجرز نے سٹارز کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔

سٹارز کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.3 اوورز میں 82 رنز بنا کر آٹ ہو گئی۔ عریشہ انصاری 23 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں جبکہ چیلنجرز کی جانب سے افشین خان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں چیلنجرز نے مطلوبہ ہدف 14.3 اوورز میں 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ ملکہ سوہانی 28 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ افشین خان کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ دوسرے میچ میں کانکررز نے سٹرائیکرز کو 11 رنز سے ہرا دیا۔ کانکررز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں پر 113 رنز بنائے ۔ صبیحہ نور 36 اور سنیعہ افسر 23 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں۔ نرجیس بی بی نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ سٹرائیکرز کی ٹیم مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی اور پوری ٹیم 102 رنز بنا کر آٹ ہو گئی۔ سنیعہ رشید نے سب سے زیادہ 31 رنز سکور کئے ۔ عدیہہ نور نے 3 اور سنیعہ افسر نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ سنیعہ افسر پلیئر آف دی میچ قرار پائیں۔

