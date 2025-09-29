صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حارث رؤف کی ناقص باؤلنگ،پاکستان نے ایشا کپ جیتنے کا سنہری موقع کھو دیا،بھارت سے مسلسل تیسری شکست:بھارتی ٹیم کی ہٹ دھرمی،محسن نقوی سے ٹرافی نہ لی

دبئی (سپورٹس ڈیسک)حارث رؤف کی ناقص باؤلنگ کے باعث پاکستان نے ایشیا کپ جیتنے کا سنہری موقع کھودیا اور بھارت سے مسلسل تیسری شکست کاسامناکرناپڑا جبکہ بھارتی ٹیم کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اختتامی تقریب تاخیرکاشکار ہوئی اوربھارت نے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی سے ٹرافی نہ لی۔

 بھارتی ٹیم کھڑی انتظار کرتی رہ گئی ،تقریب فاتح ٹیم کو ٹرافی د ئیے بغیر ہی ختم ہوگئی اور انتظامیہ ٹرافی اپنے ساتھ لے گئی ہے ۔تقریب کے میزبان سائمن ڈول نے بتایا کہ انہیں ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی ٹیم آج ٹرافی وصول نہیں کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب بھارتی ٹیم کو ٹرافی ملنے کا امکان نہیں ہے ۔میچ سے قبل بھی بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو ٹرافی کے ساتھ پوزنگ کیلئے نہ آئے ، جس پر پاکستا نی کپتان سلمان علی آغا نے اکیلے ہی ٹرافی کے ساتھ تصویر بنوائی۔ بھارتی ٹیم مینجمنٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ انہیں ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے ٹرافی شوٹ کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی سٹیڈیم میں بھارت نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دیکر نویں بار ایشیا کپ 2025 اپنے نام کیا۔بھارت نے پاکستان کی جانب سے ملنے والا 147 رنز کا ہدف آخری اوور کی چوتھی گیندپر 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا، تلک ورما 69 رنز کیساتھ ناقابل شکست رہے ۔

بھارت کی جانب سے اوپنر بیٹر ابھیشک شرما 5 اور شبمن گل 10 رنز بنا کر فاسٹ باؤلر فہیم اشرف کا شکار بنے ، کپتان سوریا کمار یادیو کو ایک رن پر شاہین شاہ آفریدی نے آؤٹ کیا جبکہ سنجو سیمسن کیچ ڈراپ ہونے کے باوجود 24 رنز پر ابرار احمد کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے ،ان کا کیچ ڈراپ ہونا میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، شیوَم دوبے نے 33 رنز بنائے ۔پاکستان کی جانب سے حارث رؤف سب سے مہنگے باؤلرثابت ہوئے اورانہوں نے 3.4اوورزمیں 50رنزدئیے اورکوئی وکٹ حاصل نہ کرسکے ۔قبل ازیں بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اور پاکستان کی پوری ٹیم 19.1 اوورز میں 146 رنز بناکر پویلین لوٹ گئی، پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان 57 رنز کیساتھ نمایاں رہے جبکہ 8 کھلاڑی دوہرے ہندسے تک نہیں پہنچ سکے جن میں سے 3 کھلاڑی اپنا کھاتہ بھی نہ کھول سکے ۔صاحبزادہ فرحان بھارتی باؤلر جسپریت بمراہ کو ٹی 20 میں 3 چھکے لگانے والے پہلے بیٹر بن گئے ،انہوں نے ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف 3 میچوں میں بمراہ کو 3 چھکے لگا ئے ۔پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان اور فخر زمان نے اننگز کا آغاز کیا اور 84 رنز کی شراکت قائم کی تاہم صاحبزادہ فرحان 38 گیندوں پر 57 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے ۔

پاکستان کا دوسرا نقصان صائم ایوب کی صورت میں ہوا جب وہ 10 گیندوں پر 14 رنز بنا کر کلدیپ یادیو کی گیند پر جسپریت بمراہ کو کیچ تھما بیٹھے جبکہ نئے آنے والے بلے باز محمد حارث بغیر کھاتہ کھولے ہی چلتے بنے ۔اوپنر بیٹر فخر زمان 35 گیندوں پر 46 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے ، حسین طلعت ایک رن جبکہ کپتان سلمان علی آغا 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔فہیم اشرف اور شاہین آفریدی کھاتہ کھولے بغیر پویلین لوٹ گئے ، حارث رؤف 6 رنز بنا کر کلین بولڈ ہوئے جبکہ محمد نواز 9 گیندوں پر 6 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔بھارت کی جانب سے کلدیپ یادیو نے 4 وکٹیں حاصل کیں جبکہ اکشر پٹیل، وارون چکراورتی اور جسپریت بمراہ نے 2،2 وکٹیں اپنے نام کیں۔بھارتی بیٹرتلک ورمامین آف دی میچ اورابھیشک شرمامین آف دی سیریزقرارپائے ۔ادھر پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے میڈیا سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ بھارت کے خلاف میچ کے آخری اوورز میں اچھا نہیں کھیل سکے ۔ بطور ٹیم اچھا کھیلے اور انہیں اپنی ٹیم پر فخر ہے ۔ آئندہ مضبوط طریقے سے کم بیک کرینگے ۔انہوں نے میچ کے بعد ہونے والی تقریب میں رنرز اپ ٹیم کا چیک وصول کیا۔

Dunya Bethak