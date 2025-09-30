کپیل دیو کا تنازعات بات چیت سے حل کرنیکا مطالبہ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق بھارتی کرکٹر کپیل دیو نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات بات چیت سے حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کپیل دیو کا کہنا تھا کہ۔۔۔
ایک ملک کا کھلاڑی ہونے کی حیثیت سے اپنے ملک کے لیے احساسات ہونا قدرتی بات ہے ، جذبات اپنی جگہ لیکن کھیل میں جاکر ہاتھ ملانا کوئی بڑی بات نہیں۔ کپیل دیو نے کہا کہ پاکستان اور بھارت پڑوسی ہیں اور انہیں اچھے پڑوسی ہونا چاہیے ، آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بات چیت کی جائے ۔انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑے بھائی کی حیثیت سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ، جو ہوا اسے بھول کر بہتر کل کے لیے دونوں ملک بات چیت سے مسائل حل کریں۔