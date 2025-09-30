صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی سی سی آئی کا ٹرافی کا معاملہ آئی سی سی میں اٹھانے کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
بی سی سی آئی کا ٹرافی کا معاملہ آئی سی سی میں اٹھانے کا فیصلہ

ممبئی (سپورٹس ڈیسک)بھارتی کرکٹ بورڈ(بی سی سی آئی) نے ایشیا کپ کے فائنل میں ٹرافی کا معاملہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔

بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری دیوا جیت سائیکیا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آئی سی سی کا اجلاس نومبر کے پہلے ہفتے میں دبئی میں ہو رہا ہے ،ہم ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرپرسن کے خلاف شدید احتجاج کریں گے ۔دیوا جیت سائیکیا کا کہنا ہے کہ بھارتی بورڈ پہلے دن سے حکومتی پالیسی پر عملدر آمد کر رہا ہے ، یہ ایشیا کپ ملٹی نیشنل ٹورنامنٹ ہے ، ہم باہمی سیریز نہیں کھیلتے ۔ہم نے اے سی سی چیئرمین محسن نقوی سے ٹرافی نہ لینے کا فیصلہ کیا،کیونکہ وہ پاکستان حکومت کے مرکزی لیڈر ہیں۔واضح رہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم نے سپورٹس مین سپرٹ کی دھجیاں بکھیردیں، ایشیا کپ جیتنے کے بعد ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

من پسند کھانے کے سامنے ڈائٹنگ کرنا بے حد مشکل :طوبی انور

عورتوں کو مردوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے :رباب ہاشم

صدف کنول نے ساتھی اداکاروں کو دلچسپ مشورے دیدئیے

بالی ووڈ اداکارہ بننے کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی:نرگس فخری

مائیکل جیکسن انتقال کے وقت کروڑوں ڈالرز کے مقروض تھے

سلمان خان کیلئے بریانی ،حلیم لیجایا کرتا تھا:کاشف خان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak