باکسنگ میں بھارت رسوا، پاکستان کے سمیر عالمی چیمپئن

اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک)باکسنگ کے میدان میں پاکستانی باکسر سمیر خان نے تاریخ رقم کردی۔ پہلی بار یوتھ ورلڈ بینٹم ویٹ عالمی ٹائٹل سمیر خان نے پاکستان کے نام کر دیا ۔سمیر خان نے بھارتی حریف بنٹی سنگھ کو ناک آؤٹ کر کے ٹائٹل جیت لیا۔

52 کلوگرام کیٹیگری کے مقابلہ میں سمیر خان کھیل کے آغاز سے ہی حریف بھارتی باکسر پر حاوی رہے ۔سمیر خان کے "جیٹ سیلیبریشن" انداز نے بھارتی حریف کا اعتماد متزلزل کر دیا ۔ریفریز کے متفقہ فیصلہ نے سمیر خان کو فاتح قرار دیا۔سمیر خان نے ٹائٹل جیتنے پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام پاکستانیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور دعاں میں یاد رکھا،میں اپنی کامیابی کو پاک فوج اور پاک فوج کے شہداکے نام کرتا ہوں۔ 

 

