صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرافی وصول نہ کرنے پر بھارتی ٹیم کیخلاف کارروائی کا مطالبہ

  • کھیلوں کی دنیا
ٹرافی وصول نہ کرنے پر بھارتی ٹیم کیخلاف کارروائی کا مطالبہ

لاہو(سپورٹس ڈیسک)سابق کرکٹر راشد لطیف نے محسن نقوی سے ٹرافی وصول نہ کرنے پر بھارتی ٹیم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔قومی ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف نے سوشل میڈیا پر بھارت کی کرکٹ ٹیم پر ایشیا کپ کی ٹرافی وصول کرنے پر شدید تنقید کی۔

انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹیم نے اے سی سی کے چیئرمین محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کیا جو معطلی کا سیدھا کیس بنتا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ کسی اور کھیل میں ہوتا تو فوری کارروائی کی جاتی۔انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ آئی سی سی کے چیئرمین، سی ای او، سی ایف او، کمرشل چیف اور ہیڈ آف ایونٹس و کمیونیکیشن سب بھارتی ہیں اس لئے بھارتی ٹیم کی معطلی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔قومی ٹیم کے سابق کپتان نے اس واقعہ کو کرکٹ کیلئے ایک بدنما دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے کھیل کے سپرٹ اورجنٹلمین گیم کے اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے ، ان کے اس رویہ پر سخت احتساب ہونا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :100انڈیکس پہلی بار 1لاکھ 63ہزار پوائنٹس عبورکرگیا

حکومت کا عوام کو تحفہ، الیکٹرک وہیکل مالیاتی اسکیم کا آغاز

آباد کا انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ

کے سی سی آئی اجلاس،بزنس مین گروپ کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار

ممنوعہ شقوں والے معاہدے غیر مؤثر تصور، کمپٹیشن کمیشن

بگ برڈ فوڈز کی 1.5ارب کے قرض کو شیئرز میں بدلنے کی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak