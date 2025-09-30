صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز ورلڈ کپ کا آج آغاز،8 ٹیموں میں ٹائٹل کی جنگ

دبئی (سپورٹس ڈیسک)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے زیر اہتمام خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کا تیرہواں ایڈیشن آج سے میزبان ممالک سری لنکا اوربھارت میں شروع ہوگا۔

پاکستان کی ٹیم اپنی مہم کا آغاز 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ سے کرے گی۔ 8مختلف ممالک کی ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لئے نبرد آزما ہوں گی جن میں میزبان سری لنکااور بھارت،نیوزی لینڈ ،دفاعی چیمپئن آسٹریلیا،بنگلہ دیش، انگلینڈ،پاکستان اورجنوبی افریقا شامل ہیں۔  ایونٹ کا ابتدائی میچ میزبان ممالک بھارت اور سری لنکن ٹیموں کے درمیان بارساپارہ کرکٹ سٹیڈیم، گوہاٹی میں کھیلا جائے ۔ 

 

