نوح دستگیر بٹ فلوریڈا میں عالمی ٹائٹل کے لئے پرعزم
اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے کامن ویلتھ گیمز کے ہیرو اور عالمی شہرت یافتہ ویٹ لفٹر نوح دستگیر بٹ ایک طویل عرصے بعد دوبارہ بین الاقوامی میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔۔۔
وہ 3 سے 6 دسمبر 2025 کو امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر ڈیٹونا بیچ میں ہونے والے VIRUS ویٹ لفٹنگ فائنلز اور UMWF ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے جہاں ان کا واحد ٹارگٹ گولڈ میڈل جیتنا ہے ۔ نوح بٹ گزشتہ تین برس سے فیڈریشن کے تنازعہ کے باعث ویٹ لفٹنگ کے عالمی مقابلوں سے دور رہے تاہم اس دوران انہوں نے پاور لفٹنگ اور سٹرونگ مین ایونٹس میں لگاتار سونے کے تمغے جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کی میڈم نزہت اور حافظ جبران کی کوششوں سے تنازعہ حل ہونے کے بعد نوح دستگیر بٹ کو دوبارہ قومی نمائندگی کی اجازت مل گئی ہے ۔