صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوح دستگیر بٹ فلوریڈا میں عالمی ٹائٹل کے لئے پرعزم

  • کھیلوں کی دنیا
نوح دستگیر بٹ فلوریڈا میں عالمی ٹائٹل کے لئے پرعزم

اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے کامن ویلتھ گیمز کے ہیرو اور عالمی شہرت یافتہ ویٹ لفٹر نوح دستگیر بٹ ایک طویل عرصے بعد دوبارہ بین الاقوامی میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔۔۔

 وہ 3 سے 6 دسمبر 2025 کو امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر ڈیٹونا بیچ میں ہونے والے VIRUS ویٹ لفٹنگ فائنلز اور UMWF ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے جہاں ان کا واحد ٹارگٹ گولڈ میڈل جیتنا ہے ۔ نوح بٹ گزشتہ تین برس سے فیڈریشن کے تنازعہ کے باعث ویٹ لفٹنگ کے عالمی مقابلوں سے دور رہے تاہم اس دوران انہوں نے پاور لفٹنگ اور سٹرونگ مین ایونٹس میں لگاتار سونے کے تمغے جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کی میڈم نزہت اور حافظ جبران کی کوششوں سے تنازعہ حل ہونے کے بعد نوح دستگیر بٹ کو دوبارہ قومی نمائندگی کی اجازت مل گئی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا الٹی میٹم:حماس کو 3سے 4دن میں جواب دینا ہو گا

غزہ :اسرائیلی فائرنگ ،امداد کے منتظر 17افراد سمیت 45شہید

فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میرے بارے میں تعریف کسی اعزاز سے کم نہیں :ڈونلڈ ٹرمپ

غزہ میں امن منصوبہ:ٹونی بلیئر کا ممکنہ کردار متنازع قرار

غزہ امن منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی :قطری وزیر اعظم

حماس کی ’’ہاں ‘‘ سے نیتن یاہو حکومت خطر ے میں پڑسکتی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak