برسبین ہیٹ کا شاہین کیلئے فین بے کے قیام کا اعلان
سڈنی (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کی ٹیم برسبین ہیٹ نے لیگ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے پر شاہین شاہ آفریدی کے اعزاز میں خصوصی فین زون شاہین شاہ آفریدی فین بے کے قیام کا اعلان کر دیا۔
شاہین شاہ آفریدی بے کیلئے ٹکٹوں کی فروخت جلد شروع کردی جائے گی۔ برسبین ہیٹ کے گابا میں شیڈول پانچوں ہوم میچز کیلئے شاہین بے سے منسوب خصوصی فین زون ہوگا۔ یہ فین زون شاہین آفریدی کے اعزاز میں قائم کیا جائے گا تاکہ پاکستانی کمیونٹی اور کرکٹ شائقین بی بی ایل میں ان کی موجودگی کا جشن منا سکیں۔شاہین بے ، 19 اور 27 دسمبر، 2، 10 اور 18 جنوری کو شیڈول میچز میں فعال ہو گا۔واضح رہے کہ بگ بیش لیگ کے لئے پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی کو برسبین ہیٹ نے منتخب کیا ہے ۔