صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز ورلڈ کپ، پاکستان آج بنگلہ دیش سے مدمقابل

  • کھیلوں کی دنیا
ویمنز ورلڈ کپ، پاکستان آج بنگلہ دیش سے مدمقابل

کولمبو (سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان وویمن ٹیم پہلے میچ میں آج کو بنگلہ دیش ویمنز کے خلاف کولمبو میں مدمقابل ہوگی۔

میگا ایونٹ میں 8ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان ویمنز ٹیم اس ورلڈ کپ میں اپنے تمام میچز کولمبو سری لنکا میں کھیلے گی۔پاکستان ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کا کہنا ہے کہ کولمبو میں ٹیم کو ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہوئی۔ ورلڈ کپ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے ۔ ہمارا فوکس ہے کہ ہر میچ میں ڈٹ کر کھیلیں، پلان پر عمل کریں اور سیمی فائنل تک رسائی حاصل کریں۔ میچ کے سلسلہ میں پاکستان ویمنز ٹیم نے پریما داسا انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی، پلیئرز نے ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں 3 گھنٹے تک بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔بیٹرز کو پاور ہٹنگ کی عملی مشقیں کرائی گئیں، کوچز نے فیلڈنگ اور بالنگ کو بہتر کرنے کے حوالے سے کھلاڑیوں کو گائیڈ کیا، نیٹ پریکٹس سے قبل کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل نے گلوبل صمود فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا :ارکان زیر حراست،سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل

قطر پر حملہ امریکا پر حملہ ہوگا:ٹرمپ نے آرڈر جاری کر دیا

فلسطینی حامی طلباکی گرفتاری اور ملک بدری غیر قانونی:امریکی جج

افغانستان میں انٹر نیٹ اور موبائل سروسز 48 گھنٹے بعد بحال

امریکی سینیٹ میں فنڈنگ بل مسترد، حکومتی شٹ ڈاؤن شروع

روہنگیا مسلمانوں کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جائے :پاکستان کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak