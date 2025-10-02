صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی افریقی ٹیم کو وی وی آئی پی سکیورٹی دینے کا فیصلہ

لاہور (سپورٹس ڈیسک) وفاقی حکومت نے جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کو وی وی آئی پی سکیورٹی سٹیٹس دے دیا۔

وزارت داخلہ کی جانب سے وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ، پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ، پنجاب رینجرز اور لاہور، راولپنڈی پولیس کو اس سلسلے میں مراسلہ ارسال کیا گیا ہے ۔مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے کابینہ ڈویژن کی سفارش پر جنوبی افریقہ کی ٹیم کے دورے کو وی وی آئی پی سکیورٹی دینے کی منظوری دی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے ۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس ہائی پروفائل سیریز کے دوران فول پروف سکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے ۔ 

