ایشز سیریز میں بغیر سپنر کے بغیر کھیلنا انگلینڈ کی بڑی غلطی ہوگی:لیون
سڈنی (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا کے تجربہ کار آف سپنر نیتھن لیون نے انگلینڈ کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ آئندہ ایشز سیریز میں سپنر کے بغیر میدان میں اترے ، تو یہ ان کی بڑی غلطی ہوگی۔
نیتھن کا کہنا ہے کہ اگرچہ پرتھ اور برسبین کی وکٹیں روایتی طور پر بانس والی ہوتی ہیں، مگر سپنر کی موجودگی میچ کی رفتار میں اہم فرق ڈال سکتی ہے ۔ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک ہر ٹیم میں ایک سپنر ہونا چاہیے کیونکہ وہ کھیل کے ٹیمپو کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔