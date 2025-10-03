صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمیم اقبال بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے الیکشن سے دستبردار

  • کھیلوں کی دنیا
تمیم اقبال بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے الیکشن سے دستبردار

ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک)بنگلادیشی ٹیم کے سابق کپتان تمیم اقبال بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے الیکشن سے دستبردار ہوگئے ہیں۔بی سی بی کے الیکشن 6 اکتوبر کو شیڈول ہیں۔۔۔

، پولنگ ڈے سے قبل تمیم اقبال سمیت 15 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔تمیم اقبال نے اس معاملے پر کہا کہ الیکشن کا طریقہ کار سب کے سامنے ہے ، مجھے اس پر کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگوں کی خواہش کے مطابق نتائج پہلے ہی طے کر لیے گئے ہیں، یہ الیکشن نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کرکٹ کے لیے مناسب ہے ۔تمیم اقبال نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا احتجاج کا طریقہ ہے اور ہم اس گندے طریقہ کار کا حصہ نہیں بن سکتے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دنیا میں سب سے زیادہ کروموسومز رکھنے والا جاندار

چنک نامی بھورا ریچھ فیٹ بیئر ویک 2025 کا فاتح قرار

سالانہ ساڑھے 5کروڑ کمانے کے باوجود جمعداری کا کام

معمر باڈی بلڈر 100 سال کی عمر میں بھی رکنے کو تیار نہیں

دبئی کے کیفے نے مہنگے ترین کافی کپ کا ریکارڈ بنا لیا

ایسا شخص جسے دنیا میں کہیں بھی جانے کیلئے ویزا درکار نہیں

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ
Dunya Bethak