حارث رؤف نے جو کیا اس کا مزہ تو آیا:عماد بٹ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے کہا ہے کہ بھارت نے ایشیا کپ میں جو حرکت کی وہ کھیلوں میں نہیں ہونی چاہیے جبکہ حارث رؤف نے جو گراؤنڈ میں کیا اس کا مزہ تو آیا۔۔۔
عماد بٹ نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حارث رؤف میرے سینئر ہیں اور پاکستان کے سٹار ہیں، درخواست کروں گا کہ سیاسی معاملات ہیں ان کو سپورٹس سے ہٹ کر رکھیں، کھیلوں میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہئیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ میں اچھی اور جذبے سے بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا، 41 برسوں کے بعد ہونے والا فائنل دیکھنے کا مزہ آیا مجھے بھی کرکٹ بہت پسند ہے ۔عماد بٹ نے کہا کہ بنگلادیش کے خلاف ورلڈ کپ کوالیفائنگ کیلئے نومبر میں ڈھاکہ میں سیریز ہونے جارہی ہے جس کے 13، 14 اور 16 نومبر کو میچز کھیلے جائیں گے ، ٹیم کا مورال کافی بلند ہے ، چیف آف نیول سٹاف ہاکی ٹورنامنٹ کے ختم ہونے کے بعد ٹیم کے کیمپ کا آغاز ہوگا، سیریز جیت کر پاکستان کو ورلڈکپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں پہنچائیں گے ۔پرو ہاکی لیگ کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال پر عماد بٹ نے کہا کہ پرو لیگ پاکستان ہاکی کے بحالی کیلئے بہت اہم ٹاسک ہے ، پرو لیگ میں حصہ لینے کیلئے نو سال انتظار کیا۔