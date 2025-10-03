احمدآباد ٹیسٹ ،ویسٹ انڈین ٹیم پہلی اننگز میں 162رنز پر آؤٹ
احمدآباد (سپورٹس ڈیسک)بھارت کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈین ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 162 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔احمدآباد میں کھیلے جارہے۔۔۔
میچ میں ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ۔جسٹن گریوز 32، شائے ہوپ 26 اور کپتان روسٹن چیز 24 رنز بناکر کچھ دیر ہی مزاحمت کرسکے ۔بھارت کی جانب سے محمد سراج نے چار، جسپریت بمراہ نے تین وکٹیں حاصل کیں۔خیال رہے کہ دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل یہ سیریز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہے ۔