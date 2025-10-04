قومی ٹیسٹ سکواڈ کے 4 کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ کیلئے ریلیز
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستانی ٹیسٹ سکواڈ کیمپ میں شریک 4 پلیئرز ڈومیسٹک کرکٹ کیلئے ریلیز کردیا گیا۔ذرائع کے مطابق پاکستانی ٹیسٹ سکواڈ کیمپ میں شریک محمد رضوان، حسن علی، سلمان علی آغا اور ساجد خان کو ریلیز کردیا گیا ہے۔
چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی ہدایت پر چاروں کھلاڑیوں کو جنوبی افریقہ سے سیریز سے قبل فرسٹ کلاس فارمیٹ کھیلنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے ۔پاکستانی ٹیسٹ سکواڈ میں شامل چاروں کھلاڑی جنوبی افریقہ سے سیریز سے پہلے قائد اعظم ٹرافی کے میچز کھیلیں گے اور پہلے ٹیسٹ سے قبل ٹیم کو جوائن کرینگے ۔ذرائع کے مطابق محمد رضوان اور ساجد خان قائد اعظم ٹرافی میں پشاور، حسن علی سیالکوٹ اور سلمان علی آغا لاہور وائٹس کی نمائندگی کر ینگے ، محمد رضوان فرسٹ کلاس میچ کھیلنے پشاور روانہ ہوگئے ہیں ،یاد رہے قائداعظم ٹرافی کا میچ پشاور اور سیالکوٹ ریجن کے درمیان 6 اکتوبر کو پشاور میں شیڈول ہے جبکہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 12 اکتوبر سے لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔