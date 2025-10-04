شارلٹس ول اوپن سکواش، نور زمان سیمی فائنل میں پہنچ گئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کے نوجوان کھلاڑی نور زمان شارلٹس ول اوپن سکواش کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔
کوارٹر فائنل میں نور زمان نے تھرڈ سیڈ مصر کے یحییٰ الناصاوانی کو شکست دی، نور زمان نے کوارٹر فائنل میچ صرف 35 منٹ میں تین صفر سے جیتا۔پاکستانی کھلاڑی کی کامیابی کا سکور 11-9، 11-9 اور 11-9 رہا۔سیمی فائنل میں نور زمان کا مقابلہ ٹاپ سیڈ امریکا کے ٹموتھی براونیل سے ہوگا۔خیال رہے کہ امریکا میں جاری شارلٹس ول اوپن سکواش کی مجموعی انعامی رقم 31 ہزار 250 ڈالرز ہے ۔