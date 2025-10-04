صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیفا ورلڈکپ 2026کیلئے آفیشل میچ بال ٹریونڈا متعارف

لاہور(سپورٹس ڈیسک )فیفا نے ورلڈکپ 2026 کیلئے آفیشل میچ بالTRIONDA ٹریونڈا لانچ کر دی۔فیفا کی جانب سے متعارف کرا ئی گئی بال جدید ٹیکنالوجی اور 3 میزبان ممالک ( امریکا، میکسیکو اور کینیڈا ) کی نمائندگی کرنے والے ڈیزائن پر مبنی ہے۔

اس فٹبال کا نام TRIONDA رکھا گیا ہے ، جسے جرمن کمپنی ایڈیڈاس نے ڈیزائن کیا ہے ۔TRIONDA ٹریونڈا  نام 2 اسپینش الفاظ ملا کر بنایا گیا ہے ۔  Tri  (تین) اور  Onda  کا مطلب(لہر) ہے ۔ یہ نام3 میزبان ممالک کینیڈا، میکسیکو اور امریکا اور بال کے لہر نما ڈیزائن کی عکاسی کرتا ہے ۔ بال میں سرخ، نیلا اور سبز رنگ نمایاں ہے ، جن کے ساتھ ہر میزبان ملک کا علامتی نشان شامل ہے ۔کینیڈا کی نمائندگی کے لیے میپل کے پتے ، میکسیکو کیلئے عقاب اور امریکا کے لیے ستارے کا نشان بال پر ہے جبکہ بال پر موجود پیٹرن اتحاد کی علامت ہے ۔ ورلڈکپ کی آفیشل گیند میں اس بار جدید ٹیکنالوجی بھی نصب کی گئی جو ہرموومنٹ کا ڈیٹا فراہم کرے گی۔ پہلی بار گیند میں کنیکٹڈ بال ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہے ، جس میں 500Hz موشن سینسر نصب ہے ۔ جس کی مدد سے ریفریز کو آف سائیڈ اور ہینڈ بال جیسے فیصلے فوری اور درست کرنے میں مدد ملے گی۔واضح رہے کہ فیفا ورلڈکپ اگلے سال 11 جون سے 19 جولائی تک ہوگا۔

 

