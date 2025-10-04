لیجنڈری ریسلر جان سینا کا الوداعی مقابلہ دسمبر میں ہوگا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ (WWE) نے لیجنڈری ریسلر جان سینا کے آخری مرتبہ رِنگ میں اترنے کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کردیا۔16 بار کے ورلڈ چیمپئن اور ریکارڈ 17 مرتبہ عالمی اعزاز جیتنے والے جان سینا اپنا الوداعی میچ 13 دسمبر 2025ء کو واشنگٹن ڈی سی کے کیپیٹل ون ارینا میں کھیلیں گے۔
48 سالہ سینا نے رواں سال اعلان کیا تھا کہ 2025ء ان کے کیریئر کا آخری سال ہوگا، وہ دنیا بھر میں فیئر ویل ٹور پر ہیں جس کے دوران انہوں نے ریسل مینیا 41 میں تاریخی طور پر اپنا 17واں ورلڈ ٹائٹل جیت کر نیا ریکارڈ قائم کیا اور خود کو WWE کی تاریخ کا سب سے بڑا سٹار ثابت کیا۔سینا نے سوشل میڈیا پر اپنے آخری مقابلے کا عندیہ دیتے ہوئے لکھا کہ ون لاسٹ ڈانس، فائنل فائنل 13/12/25۔ابھی تک ان کے حریف کا اعلان نہیں کیا گیا ۔