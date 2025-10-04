صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ٹی ایف انڈر 12ٹینس چیمپئن شپ، پاکستان نے کولمبیا کو ہرا دیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک )اے ٹی ایف انڈر 12 انٹرکونٹینینٹل ٹینس چیمپئن شپ میں پاکستان نے پانچویں سے آٹھویں پوزیشن کے پلے آف میں کولمبیا کو شکست دے دی۔

پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ساؤتھ امریکا کی نمائندہ ٹیم کولمبیا کو 1-2 سے ہرایا ہے ، پہلے سنگل میں سمیعل گارشیا نے راشد علی کو 6-2، 6۔7 اور 10۔ 4 سے شکست دی۔محمد شایان نے پاولو ایگڈیلو کو اگلے سنگلز میں شکست دے کر مقابلہ برابر کیا، شایان کی کامیابی کا سکور 6۔ 2، 5 ۔7 اور 10۔8 رہا۔ڈبلز میں شایان اور راشد کی جوڑی نے 6۔4 اور 6۔4 سے کامیابی حاصل کی۔پانچویں پوزیشن کے میچ کے لئے پاکستان آج چائنیز تائپے سے مقابلہ کرے گا۔

 

