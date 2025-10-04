صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا دوسرا ٹی 20میچ بارش کی نذر

  • کھیلوں کی دنیا
ویلنگٹن (سپورٹس ڈیسک )نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ بارش کی نذر ہوگیا۔ مہمان آسٹریلیا کی ٹیم کو میزبان کیوی ٹیم کے خلاف تین میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل ہے۔

 جمعہ کو بے اوول، مانٹ مونگانوئی پر کھیلے جانے والے میچ میں نیوزی لینڈ کے کپتان مائیکل بریسویل نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تاہم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان میچ میں بارش کی وجہ سے صرف 13 گیندیں ہی پھینکی جا سکیں، اور مسلسل بارش کے باعث میچ منسوخ ہو گیا۔ سیریز کاآخری میچ آج کھیلاجائیگا۔

 

