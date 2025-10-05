صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنزورلڈ کپ: پاک بھارت ٹاکرا آج ، بارش کا بھی امکان

  • کھیلوں کی دنیا
ویمنزورلڈ کپ: پاک بھارت ٹاکرا آج ، بارش کا بھی امکان

کولمبو(سپورٹس ڈیسک )ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان اوربھارت کی ٹیمیں آج دوپہراڑھائی بجے کولمبومیں آمنے سامنے ہونگی ،میڈیا رپورٹ کے مطابق آج کولمبو میں حریف ٹیموں کے درمیان میچ بارش کی نذر بھی ہوسکتا ہے۔

گزشتہ روز مسلسل بارش کے باعث قومی ٹیم کا آؤٹ ڈور پریکٹس سیشن منسوخ کردیا گیااورشام کو کھلاڑیوں نے ان ڈورٹریننگ کی ۔قبل ازیں ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے میچز میں تنازعات کے بعد آئی سی سی چوکنا دکھائی دکھا اورقومی ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کی پریس کانفرنس سے پہلے آئی سی سی میڈیا پرسن نے صحافیوں کو سیاسی اور ہینڈ شیک کے سوالات کرنے سے منع کردیا ۔آئی سی سی کی ہدایت ملنے کے بعد پریس کانفرنس شروع ہوئی جس میں فاطمہ ثناء نے کہا کہ بھارت کے خلاف میچ کے لیے اچھی تیاری کی ہے ، ہماری توجہ صرف کرکٹ پر ہے اور ہم یہاں صرف کرکٹ کھیلنے آئے ہیں۔فاطمہ ثناء کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف میچ کے لیے 11 کھلاڑیوں کا انتخاب ابھی نہیں بتا سکتے ، بنگلہ دیش سے شکست کے بعد پاکستان ایونٹ سے باہر نہیں ہوا، کم بیک کریں گے ۔فاطمہ ثناء نے ایک سوال پر کہا کہ ماضی میں ٹیموں کے ساتھ میل جول ہوتا تھا جو اچھا لگتا ہے لیکن پہلی ترجیح صرف کرکٹ کھیلنا ہے ، انہیں اندازہ ہے کہ باہر کیا کچھ چل رہا ہے لیکن وہ اور ان کی ٹیم صرف کرکٹ پر فوکس کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کم عمر میں کپتانی سمیت کئی اعزاز ملے ، ٹیم میں شامل سینئر کھلاڑی سپورٹ کرتی ہیں اور ہم سب ایک ٹیم بن کر کھیلتے ہیں۔

 

