ویمنزورلڈ کپ: پاک بھارت ٹاکرا آج ، بارش کا بھی امکان
کولمبو(سپورٹس ڈیسک )ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان اوربھارت کی ٹیمیں آج دوپہراڑھائی بجے کولمبومیں آمنے سامنے ہونگی ،میڈیا رپورٹ کے مطابق آج کولمبو میں حریف ٹیموں کے درمیان میچ بارش کی نذر بھی ہوسکتا ہے۔
گزشتہ روز مسلسل بارش کے باعث قومی ٹیم کا آؤٹ ڈور پریکٹس سیشن منسوخ کردیا گیااورشام کو کھلاڑیوں نے ان ڈورٹریننگ کی ۔قبل ازیں ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے میچز میں تنازعات کے بعد آئی سی سی چوکنا دکھائی دکھا اورقومی ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کی پریس کانفرنس سے پہلے آئی سی سی میڈیا پرسن نے صحافیوں کو سیاسی اور ہینڈ شیک کے سوالات کرنے سے منع کردیا ۔آئی سی سی کی ہدایت ملنے کے بعد پریس کانفرنس شروع ہوئی جس میں فاطمہ ثناء نے کہا کہ بھارت کے خلاف میچ کے لیے اچھی تیاری کی ہے ، ہماری توجہ صرف کرکٹ پر ہے اور ہم یہاں صرف کرکٹ کھیلنے آئے ہیں۔فاطمہ ثناء کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف میچ کے لیے 11 کھلاڑیوں کا انتخاب ابھی نہیں بتا سکتے ، بنگلہ دیش سے شکست کے بعد پاکستان ایونٹ سے باہر نہیں ہوا، کم بیک کریں گے ۔فاطمہ ثناء نے ایک سوال پر کہا کہ ماضی میں ٹیموں کے ساتھ میل جول ہوتا تھا جو اچھا لگتا ہے لیکن پہلی ترجیح صرف کرکٹ کھیلنا ہے ، انہیں اندازہ ہے کہ باہر کیا کچھ چل رہا ہے لیکن وہ اور ان کی ٹیم صرف کرکٹ پر فوکس کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کم عمر میں کپتانی سمیت کئی اعزاز ملے ، ٹیم میں شامل سینئر کھلاڑی سپورٹ کرتی ہیں اور ہم سب ایک ٹیم بن کر کھیلتے ہیں۔