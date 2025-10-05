صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوتھا آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ پاکستان نیوی کے نام

  • کھیلوں کی دنیا
چوتھا آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ پاکستان نیوی کے نام

لاہور(سپورٹس ڈیسک )چوتھے چیف آف نیول سٹاف آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان نیوی نے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے اپنے نام کر لیا۔نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور میں فائنل پاکستان نیوی اور ماڑی انرجیز کے درمیان کھیلا گیا۔

فائنل مقررہ وقت میں 2، 2 گول سے برابر رہا، میچ کا فیصلہ پنالٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا، جس میں پاکستان نیوی نے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی حاصل کی۔ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تھے جنہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے ،فاتح ٹیم پاکستان نیوی کو 20 لاکھ جبکہ رنرز اپ ماڑی انرجیز کو 15 لاکھ روپے د یئے گئے ۔اس موقع پر چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہاکی کی بحالی میں اکیڈمیز اور گراس روٹ لیول پر اس کھیل کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ۔ہاکی کی بحالی کے لیے اسٹیک ہولڈرز سمیت سب کو مشترکہ محنت کرنی ہوگی، پاکستان نیوی ہاکی کے فروغ کیلئے کام کرتی رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:ایک ہفتے میں انڈیکس 6733پوائنٹس بڑھ گیا

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

ڈالر مہنگا کرنے سے ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا،گوہر اعجاز

اسلامی بینکاری پاکستان میں تیزی سے مقبول ہورہی ،عشرت حسین

ایل این جی سیکٹر کی مسابقتی صورتحال پر جامع رپورٹ جاری

کاٹن جنرز کی رپورٹ جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak