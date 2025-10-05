چوتھا آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ پاکستان نیوی کے نام
لاہور(سپورٹس ڈیسک )چوتھے چیف آف نیول سٹاف آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان نیوی نے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے اپنے نام کر لیا۔نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور میں فائنل پاکستان نیوی اور ماڑی انرجیز کے درمیان کھیلا گیا۔
فائنل مقررہ وقت میں 2، 2 گول سے برابر رہا، میچ کا فیصلہ پنالٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا، جس میں پاکستان نیوی نے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی حاصل کی۔ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تھے جنہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے ،فاتح ٹیم پاکستان نیوی کو 20 لاکھ جبکہ رنرز اپ ماڑی انرجیز کو 15 لاکھ روپے د یئے گئے ۔اس موقع پر چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہاکی کی بحالی میں اکیڈمیز اور گراس روٹ لیول پر اس کھیل کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ۔ہاکی کی بحالی کے لیے اسٹیک ہولڈرز سمیت سب کو مشترکہ محنت کرنی ہوگی، پاکستان نیوی ہاکی کے فروغ کیلئے کام کرتی رہے گی۔