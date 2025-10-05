صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی انڈر 12انٹر کونٹینینٹل چیمپئن شپ میں پانچویں پوزیشن

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان انڈر 12 ٹینس ٹیم نے قازقستان میں جاری اے ٹی ایف انڈر 12 انٹرکونٹینینٹل ٹیم چیمپئن شپ میں پانچویں پوزیشن حاصل کرلی۔

پاکستان کی انڈر 12 ٹیم نے پانچویں پوزیشن کے میچ میں تھائی لینڈ کو آؤٹ کلاس کردیا، پہلے سنگلز میں راشد علی نے کونگ پوب سائلم کو شکست دی جس میں ان کی کامیابی کا سکور 6 -2اور6 ۔1 رہا۔ دوسرے سنگلز میں محمد شایان نے لیو کووٹ واٹھانچائے کو ہرا کر پاکستان کو فیصلہ کن برتری دلائی، شایان نے اپنا سنگل میچ 1-6اور 1-6سے جیتا۔خیال رہے کہ ان دونوں سنگلز میں فتح کے بعد بے مقصد ڈبلز میں پاکستان نے تھائی لینڈ کو واک اوور دے دیا۔ پاکستانی انڈر 12 ٹیم نے انٹر کونٹینینٹل چیمپئن شپ میں5 میں سے 3 میچز جیتے ۔ 

 

