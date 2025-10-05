صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمدآباد ٹیسٹ:بھارت نے ویسٹ انڈیز کو اننگز اور 140رنز سے ہرادیا

  • کھیلوں کی دنیا
احمدآباد(سپورٹس ڈیسک )احمدآباد ٹیسٹ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو اننگز اور 140 رنز سے شکست دے دی۔کھیل کے تیسرے روز ویسٹ انڈیز نے 286 رنز کے خسارے کے ساتھ اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا تو وقفے وقفے سے وکٹیں گرتی رہیں اور کوئی بیٹر زیادہ دیر کریز پر نہ ٹک سکا۔

ویسٹ انڈین ٹیم دوسری اننگز میں اپنی پہلی اننگز جتنا سکور بھی نہ کرسکی اور 146 رنز پر ہمت ہار گئی۔ایلک اتھانازی نے سب سے زیادہ 38 رنز بنائے ۔ اس سے قبل گزشتہ روز کھیل کے اختتام پر بھارت نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 448 رنز بناکر اننگز ڈکلیئر کردی تھی۔ یاد رہے کہ ویسٹ انڈین ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی پہلی اننگز میں 162 رنز بنائے تھے ۔ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل اس سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 10 اکتوبر سے دہلی میں کھیلا جائے گا۔

 

