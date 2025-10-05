صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور (سٹاف رپورٹر ) ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ون سلیمان سلطان رانا کی کاوشوں سے پنجاب پولیس کی تاریخ میں پہلی بار جمخانہ کلب لاہور میں انٹر ریجن پولیس گالف ٹورنامنٹ کا شاندار انعقاد کیا گیا۔

 ٹورنامنٹ میں پروفیشنل، ایمیچیور، ریٹائرڈ اور سینئرز سمیت پولیس کے 15 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ چیئرمین پاکستان پولیس سپورٹس بورڈ، آر پی او شیخوپورہ ڈی آئی جی اطہر اسماعیل نے بھی ٹورنامنٹ میں شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں تعریفی اسناد، شیلڈز اور انعامات تقسیم کیے گئے ۔ 

 

