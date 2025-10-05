صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روہت شرماکی جگہ شبمن گل بھارتی ون ڈے کپتان مقرر

  • کھیلوں کی دنیا
ممبئی (سپورٹس ڈیسک )روہت شرما کو بھارتی ون ڈے کرکٹ ٹیم کی قیادت سے ہٹادیا گیا۔شبمن گل اب ون ڈے ٹیم کی بھی قیادت کرینگے ، وہ ٹیسٹ ٹیم کے بھی کپتان ہیں۔بھارتی کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کیلئے سکواڈ کا اعلان بھی کردیا۔

سینئر بیٹر روہت شرما اور ویرات کوہلی بھارتی سکواڈ کا حصہ ہیں ،دونوں کھلاڑی مارچ 2025 میں چیمپئنز ٹرافی کے بعد پہلی مرتبہ بھارت کی نمائندگی کرینگے ،بھارتی ٹیم آسٹریلیا میں 19 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک تین ون ڈے میچز کھیلے گی جس کے بعد پانچ ٹی ٹونٹی میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی۔ ون ڈے سکواڈ میں شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، ویرات کوہلی، شریاس ایئر(نائب کپتان)، اکشر پٹیل، کے ایل راہول، نتیش کمار ریڈی، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادیو، ہرشیت رانا، محمد سراج، ارشدیپ سنگھ، پراسیدھ کرشنا، دھروو جوریل، یشسوی جیسوال شامل ہیں جبکہ ٹی ٹو نٹی سکواڈ میں سوریا کمار یادیو (کپتان)، ابھیشیک شرما، شبمن گل (نائب کپتان)، تلک ورما، نتیش کمار ریڈی، شیوم دوبے ، اکشر پٹیل، جیتیش شرما، ورون چکراورتھی، جسپریت بمراہ، ارشدیپ سنگھ، کلدیپ یادیو، ہرشیت رانا، سنجو سیمسن، رنکو سنگھ، واشنگٹن سندرشامل ہیں ۔

 

