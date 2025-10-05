صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام کھلاڑی اپنی محنت اور ٹریننگ پر یقین رکھیں:بابر اعظم

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ کرکٹ صرف یقین کا کھیل ہے ، جتنے بھی میچز کھیلیں اپنی ٹریننگ پر یقین رکھیں۔

بابر اعظم نے لاہور کے مقامی سکول کے اسپورٹس گالہ میں شرکت کی اور تمام کھلاڑیوں اور ٹیموں کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔سابق کپتان نے کہا کہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ اپنی محنت پر یقین رکھیں، صرف یقین کا کھیل ہے ، جتنے بھی میچز کھیلیں اپنی ٹریننگ پر یقین رکھیں۔انہوں نے کہا کہ جو بچے اتنا پیار دیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، ان کا شکریہ، ایسی ہی سپورٹ مجھے اور پوری پاکستانی ٹیم کو چاہیے ، پاکستان ٹیم اور کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے ۔

 

