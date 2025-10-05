اٹلی میں فلسطین کے حق میں احتجاج اسرائیل کیخلاف میچ منسوخ کرنے کا مطالبہ
روم (سپورٹس ڈیسک )فلورنس میں اٹلی کی فٹبال ٹیم کے ٹریننگ سینٹر کے باہر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا، جس میں مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف ہونے والے آئندہ ورلڈ کپ کوالیفائر میچ کی منسوخی کا مطالبہ کیا۔
اٹلی اور اسرائیل کا میچ 14 اکتوبر کو اڈینے میں شیڈول ہے ، تاہم یورپی فٹبال تنظیم (یو ای ایف اے )اسرائیل کو غزہ پر جاری جنگ کے باعث معطلی کے امکان پر غور کر رہی ہے ۔ مظاہرین نے فٹبال کمپلیکس کے سامنے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر تحریر تھا آئیے صیہونیت کو مزاحمت کے ذریعے روکیں۔