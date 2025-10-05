ٹیسٹ سیریز،قومی ٹیم کے سپورٹ سٹاف میں اضافے کا امکان
لاہور(سپورٹس ڈیسک )جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کیلئے قومی ٹیم کے سپورٹ سٹاف میں اضافے کا امکان ہے جس کا چیئرمین پی سی بی کی منظوری کے بعد باقاعدہ اعلان ہوگا۔
ذرائع کے مطابق دو ٹیسٹ میچز کے لیے سابق کرکٹر عمران فرحت کی بطور معاون بیٹنگ کوچ خدمات حاصل کی جاسکتی ہیں۔سپن بولنگ کوچ عبدالرحمان اور فیلڈنگ کوچ عبدالمجید کو بھی ٹیم مینجمنٹ کا حصہ بنانے کی تجویز ہے ۔نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے یہ تینوں کوچز اس وقت لاہور میں جاری قومی ٹیسٹ ٹیم کے کیمپ میں ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ان کوسپورٹ سٹاف کا باقاعدہ حصہ بنانے کی تجویز پر حتمی فیصلہ جلد ہوگا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں میچز کے لیے سپن ٹریک بنایا جاسکتا ہے ۔ جس پر ساجد خان، نعمان علی اور آصف آفریدی کارگر ثاب ہوسکتے ہیں۔