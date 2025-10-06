صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کولمبو(سپورٹس ڈیسک)ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے دوران ٹیم پاکستان کی کپتان فاطمہ ثناء سمیت دیگر کھلاڑیوں کو گراؤنڈ میں سپرے کرنا پڑا۔

ہوا کچھ یوں کہ ایونٹ کے چھٹے اور دونوں ٹیم کے درمیان اہم میچ میں کیڑوں نے کھلاڑیوں کی ناک میں دم کر دیا۔میچ کے دوران ایک موقع پر دلچسپ صورتِحال پیدا ہو گئی، اڑنے والے کیڑوں کی بہتات نے گرین شرٹس کی کھلاڑیوں اور امپائرز کو پریشان کر دیا۔ویمنز ٹیم کی کھلاڑی 28 ویں اوور میں کیڑوں کی بہتات سے تنگ آ گئیں تو پاکستانی کپتان فاطمہ ثناء نے امپائر کی اجازت سے سپرے منگوایا اور خود سپرے کیا۔فاطمہ ثناء کے اس اقدام کے باوجود صورتِ حال نہ سنبھل سکی تو 24 ویں اوور کے اختتام پر امپائر نے بگ بریک لیا، جس کے بعد میدان میں باقاعدہ سپرے کرا کے کھیل دوبارہ شروع کیا گیا۔

 

