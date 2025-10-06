پاکستانی اوپنر منیبہ کا غلط رن آؤٹ ،نئی بحث چھڑ گئی
کولمبو(سپورٹس ڈیسک)سری لنکا کے شہر کولمبو میں کھیلے جانیوالے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے بھارت اور پاکستان کے میچ میں نیا تنازع کھڑا ہوگیا، پاکستانی اوپنر منیبہ کا غلط رن آؤٹ دے دیا گیا۔
کمنٹیٹر اور میدان میں موجود شائقین سب حیران نظر آئے ۔رن آؤٹ کی اپیل پر منیبہ علی کو تھرڈ امپائر نے پہلے ناٹ آؤٹ قرار دیا پھر آؤٹ قرار دیا، تھرڈ امپائر کے فیصلے پر منیبہ علی اور ٹیم مینجمنٹ ناخوش ہوئے اور ناراضی کا اظہار کیا۔فاطمہ ثنا نے غصے کا اظہار کرکے فورتھ امپائر کو احتجاج ریکارڈ کروایا، پاکستانی کپتان باؤنڈری لائن پر امپائر سے کافی دیر بچث کرتی بھی نظر آئیں۔ جب کہ سوشل میڈیا پر بھی شائقین برس پڑے ۔