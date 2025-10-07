جنوبی افریقا کیخلاف ٹیسٹ سکواڈ سے عامر جمال، فیصل اکرام ڈراپ
پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کیطرف سے کھلاڑیوں کی تعداد 18 سے کم کرکے 16 کردی گئی ،سیریز کا 12 اکتوبر سے آغاز سکواڈ میں 39 سالہ آصف آفریدی پر اعتراضات، نعمان فرسٹ چوائس اگر فٹنس کا مسئلہ ہوا تو تجربہ کار بولر ہونا چاہیے ،رکن کمیٹی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقا کے خلاف ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان ٹیسٹ سکواڈ کو مختصر کردیا گیا۔ذرائع کے مطابق فاسٹ بولر عامر جمال اور سپنر فیصل اکرم کو سکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا ۔ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کے سکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کی تعداد 18 سے کم کرکے 16 کردی گئی ہے ۔پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 27-2025 کے تحت جنوبی افریقا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے ٹیسٹ سکواڈ کا اعلان کیا ہے ۔جنوبی افریقا پاکستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر تک قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گا جب کہ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر تک راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں شیڈول ہے ۔
جنوبی افریقہ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 25-2023 کا فاتح ہے ۔دوسری طرف سکواڈ میں آصف آفریدی کی شمولیت پر اعتراضات سامنے آگئے ۔سکواڈ میں 39 سالہ سپنر آصف آفریدی کو شامل کیا گیا ہے ۔اس حوالے ذرائع کا کہنا ہے کہ نوجوان کھلاڑی کے بجائے آصف آفریدی کو شامل کرنے پر اعتراضات سامنے آئے ہیں جب کہ اینٹی کرپشن کی جانب سے حال ہی میں سزا مکمل کرنے کے معاملے کو بھی اٹھایا گیا ہے ۔رکن سلیکشن کمیٹی نے وضاحت دی ہے کہ آصف آفریدی کو نعمان علی کے متبادل کے طور پر شامل کیا گیا ہے مگر نعمان علی فرسٹ چوائس ہیں، اگر فٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے تو تجربہ کار بولر ہونا چاہیے ۔رکن سلیکشن کمیٹی نے بتایا کہ عمر کی حد کی پابندی نہیں ہونی چاہیے ، اگر کسی کی ضرورت ہے تو کھیلنا چاہیے ، آصف آفریدی ڈومیسٹک کرکٹ اور پی ایس ایل پہلے کھیل چکے ہیں۔