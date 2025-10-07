صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی شطرنج چیمپئن کے ہاتھوں بھارتی چیمپئن کی تذلیل

واشنگٹن(سپورٹس ڈیسک)بین الاقوامی شطرنج کے حال ہی میں ہونے والے چیک میٹ ٹورنامنٹ میں امریکی شطرنج چیمپئن ہیکارُو ناکامورا نے بھارت کے عالمی چیمپئن ڈی گُکیش کو اپنے شاندار کھیل سے شکست دے دی۔

 میچ کے اختتام پر ناکامورا نے گکیش کی بساط سے  بادشاہ  کو اٹھا کر تماشائیوں کی جانب پھینک دیا۔ ناکاموروکی اس حرکت نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا کردیا ۔ اس رویے پر بھارتی شائقین چراغ پا ہوگئے اور ان کی طرف سے شدید تنقید کی گئی۔ اگرچہ یہ عمل اچانک اور بے ساختہ معلوم ہوا، لیکن بہت سے مداحوں نے اسے بے عزتی اور غیر ضروری حرکت قرار دیا۔ مقابلے میں شریک ایک کھلاڑی  لیوی روزمین  نے وضاحت دی کہ یہ سب پہلے سے طے شدہ منصوبے کا حصہ تھا۔ دونوں ٹیموں کو میچ سے قبل بتایا گیا تھا کہ شائقین کا جوش بڑھانے کے لیے ڈرامائی انداز، بادشاہ پھینکنے یا مہرے گرانے جیسے مظاہرے کی اجازت ہے ۔ 

 

