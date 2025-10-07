صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشین چیمپئن شپ،قومی کیوئسٹ سیمی فائنل میں داخل

عرفان داد نے پری کوارٹر اور کوارٹر فائنل میں بھارتی کیوئسٹس کو شکست دی

اومان(سپورٹس ڈیسک)اردن میں جاری ایشین ہے بال چیمپئن شپ میں پاکستان کے عرفان داد سیمی فائنل میں پہنچ گئے ۔پاکستانی کیوئسٹ نے ایک دن میں 2 بھارتی کھلاڑیوں کو ناک آؤٹ کیا۔ عرفان داد نے پری کوارٹر اور کوارٹر فائنل میں بھارتی کیوئسٹس کو ہرایا۔پری کوارٹر فائنل میں عرفان داد نے بھارت کے شہباز عادل خان کو 3-7 سے شکست دی جبکہ کوارٹر فائنل میں پاکستانی کیوئسٹ نے بھارت کے شیوم اروڑا کو 6-7 سے زیر کیا۔سیمی فائنل میں ایک بار پھر عرفان داد کا سامنا بھارتی کیوئسٹ سے ہوگا۔ایشین ہے بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں عرفان داد بھارت کے سندیپ گلاٹی سے مقابلہ کریں گے ۔واضح رہے کہ "ہے بال" 8 بال پول کے چینی ورژن کا نام ہے ۔ 8 بال اور ہے بال میں بنیادی فرق ٹیبل کے معیار کا ہے ۔پی بی ایس اے نے ایشن ہے بال چیمپئن شپ کیلئے 2 پلیئرز نامزد کیے تھے ۔برطانیہ میں مقیم عرفان داد کے علاوہ ندیم گِل بھی چیمپئن شپ میں شریک ہوئے ۔ندیم گِل کو راؤنڈ آف 32 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

 

