کین ولیم سن کی دستیابی پر تاحال غور جاری، کوچ والٹر
ویلنگٹن (سپورٹس ڈیسک)نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ راب والٹر نے کہا ہے کہ سینئر بیٹر اور سابق کپتان کین ولیم سن کو آئندہ ملکی کرکٹ سیزن کے لیے اپنی دستیابی کے اعلان میں مکمل وقت دیا جائے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ کین ولیم سن جیسے تجربہ کار کھلاڑی اس رعایت کے مستحق ہیں۔کین ولیم سن جو اس وقت نیوزی لینڈ کرکٹ کے ساتھ غیر رسمی معاہدے پر ہیں، نے حال ہی میں آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز میں شرکت سے معذرت کی تھی۔ کوچ راب والٹر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کین ولیم سن یقینی طور پر کھیلیں گے ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بس یہ طے کرنا باقی ہے کہ وہ کب اور کس فارمیٹ میں دستیاب ہوں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ کین ولیم سن سمیت کچھ دیگر کھلاڑیوں کے معاہدے یکساں نوعیت کے ہیں، اس لیے ان کے فیصلوں میں وقت لگ سکتا ہے ۔