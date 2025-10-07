صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائد اعظم ٹرافی،تمام مقامات پر بارش،کوئی میچ نہ ہو سکا

  • کھیلوں کی دنیا
انتظامیہ کے مطابق اگر موسم میں بہتری آئی تو آج میچز کا آغاز ممکن ہو گا

راولپنڈی (سپورٹس ڈیسک)قائد اعظم ٹرافی 26-2025 کے افتتاحی روز راولپنڈی، ایبٹ آباد، اسلام آباد اور پشاور کے تمام پانچ مقامات پر مسلسل بارش کے باعث کوئی میچ شروع نہ ہو سکا۔ چار روزہ ایونٹ کے پہلے راؤنڈ کے میچز 6 سے 9 اکتوبر تک شیڈول ہیں تاہم پہلے دن ایک بھی گیند نہیں پھینکی جا سکی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق دفاعی چیمپئن سیالکوٹ اور پشاور کے درمیان میچ پشاور سٹیڈیم میں شیڈول تھا مگر مسلسل بارش کے سبب میدان کھیل کے لیے موزوں نہ رہا۔ شعیب اختر سٹیڈیم، راولپنڈی میں لاہور وائٹس اور اسلام آباد کی ٹیموں کے مابین میچ شروع ہونا تھا تاہم وہاں بھی بارش کے باعث کھیل ممکن نہ ہو سکا۔ اسلام آباد کے ڈائمنڈ گراؤنڈ میں فاٹا اور ملتان جبکہ مرغزار گراؤنڈ میں فیصل آباد اور کراچی بلیوز کی ٹیموں کا آمنا سامنا ہونا تھا مگر دونوں میچز بارش کی وجہ سے شروع نہ ہو سکے ۔ ایبٹ آباد سٹیڈیم میں میزبان ایبٹ آباد اور بہاولپور کی ٹیموں کا میچ بھی بارش کے سبب شروع نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کے مطابق اگر موسم میں بہتری آئی تو آج میچز کا آغاز ممکن ہو گا۔

 

