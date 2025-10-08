صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی افریقہ سے وائٹ بال سیریز ، قومی سکواڈ میں تبدیلی کا امکان

  • کھیلوں کی دنیا
ایشیاکپ میں ٹیم کی پرفارمنس کے بعد سلیکٹرز، کوچ،کپتان نے سرجوڑ لیے جبکہ ٹی20قائد سلمان کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائیگا ٹی ٹونٹی اور ون ڈے سکواڈ میں 3سے 4تبدیلیاں کی جائیں گی لیکن بابراعظم کی واپسی کا اب بھی کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا،ذرائع

لاہور (سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی20 اور ون ڈے سیریز کے لیے قومی سکواڈ میں 3 سے 4 تبدیلیاں متوقع ہیں جس پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے ۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ قومی سلیکشن کمیٹی اس وقت جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے مشاورت کررہی ہے ۔ذرائع کے مطابق ایشیاکپ 2025میں ٹیم کی پرفارمنس کے بعد سلیکٹرز، کوچ اور کپتان نے سرجوڑ لیے جب کہ ٹی20کپتان سلمان علی آغا کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ذرائع کے مطابق وائٹ بال سکواڈ میں بہت زیادہ تبدیلیاں متوقع نہیں، البتہ ٹی ٹونٹی سکواڈ میں 3سے 4تبدیلیاں کی جائیں گی۔

لیکن بابراعظم کی واپسی کا اب بھی کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ذرائع کا کہنا تھا کہ ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں سینئر کھلاڑیوں کی واپسی اور نئے کھلاڑیوں کی شمولیت پر بھی بات چیت کی جائے گی۔اسی طرح ون ڈے سکواڈ میں بھی چند تبدیلیاں متوقع ہیں، سکواڈز میں تبدیلیوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں ہوسکا۔ واضح رہے کہ پاکستان جنوبی افریقہ کے خلاف 2ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے کے بعد 3ٹی ٹونٹی اور اتنے ہی ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلے گا۔پاکستان اور ساتھ افریقہ کے درمیان 3ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کا پہلا میچ 28اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔

 

