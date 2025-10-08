پی سی بی کا آئندہ سیزن کیلئے میچ آفیشلز پینل کا اعلان
انٹرنیشنل پینل میں امپائرز آصف یعقوب، فیصل ، راشد اور سلیمہ امتیاز شامل
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2025-26 سیزن کے لیے میچ آفیشلز پینل جاری کر دیا ہے ، جس میں امپائرز اور میچ ریفریز کی مختلف کیٹیگریز شامل ہیں۔انٹرنیشنل پینل میں میچ ریفری علی نقوی جبکہ امپائرز آصف یعقوب، فیصل آفریدی، راشد ریاض اور سلیمہ امتیاز شامل ہیں۔پی سی بی کے ایلیٹ پینل میں 18 امپائرز اور 10 میچ ریفریز، جبکہ امپائرز کی کارکردگی جانچنے کے لیے سپلیمنٹری پینل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے - سپلیمنٹری 1 میں 14 اور سپلیمنٹری 2 میں 24 امپائر شامل ہیں۔ایمرجنگ پینل میں ملک بھر سے 40 امپائرز اور سپلیمنٹری میچ ریفری پینل میں 10 ریفریز شامل کیے گئے ہیں۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ مجموعی پینلز میں 13 خواتین امپائرز بھی شامل ہیں، جن میں سلیمہ امتیاز نمایاں ہیں۔پی سی بی کے مطابق اس اقدام کا مقصد ملک بھر میں امپائرز اور میچ ریفریز کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا ہے ۔