ایشین کپ کوالیفائر، پاکستان کا افغانستان کیخلاف واک اوور کا مطالبہ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائرز میں افغانستان کے خلاف پاکستان فٹبال ٹیم کے ہوم میچ کا 9 اکتوبر کو انعقاد ناممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔۔۔
افغانستان ٹیم کے مکمل سکواڈ کو تاحال ویزے نہ مل سکے جس کے بعد دونوں فیڈریشنز نے اے ایف سی سے مختلف مطالبات کردئیے۔ افغانستان کا اصرار ہے کہ میچ کو نیوٹرل مقام پر منتقل کردیا جائے تاہم پاکستان فٹبال فیڈریشن میچ نیوٹرل وینیو پر شفٹ کرنے کے حق میں نہیں۔ذرائع کے مطابق پی ایف ایف نے اے ایف سی سے کہا ہے کہ صورتحال میں پی ایف ایف کی کوئی غلطی نہیں، نیوٹرل وینیو پر میچ شفٹ کرنا پی ایف ایف پر اضافی بوجھ ڈالنا ہوگا، غلطی افغانستان کی ہے اس لیے میچ کو منسوخ کرکے پاکستان کو واک اوور دیا جائے ، معاملہ پر حتمی فیصلہ اے ایف سی کرے گی۔