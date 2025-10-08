نیشنل گرڈ کمپنی نے واپڈا انٹر یونٹ بیڈمنٹن مقابلے جیت لیے
لاہور(سپورٹس ڈیسک)نیشنل گرڈ کمپنی آف پاکستان نے 50ویں سالانہ واپڈا انٹر یونٹ بیڈمنٹن مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے شاندار کامیابی اپنے نام کرلی۔
ٹورنامنٹ واپڈا سپورٹس کمپلیکس، لاہور میں کھیلا گیا جس میں سات ٹیموں نے حصہ لیا جن میں این جی سی، لیسکو، گیپکو، فیسکو، میپکو، آئیسکو اور کیسکو شامل تھیں۔ٹورنامنٹ میں این جی سی نے 170 پوائنٹس کے ساتھ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا جبکہ گیپکو نے 104 پوائنٹس کے ساتھ دوسری اور فیسکو نے 58 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔