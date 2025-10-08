صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائداعظم ٹرافی :کراچی کے فیصل آباد کیخلاف 346 رنز

  • کھیلوں کی دنیا
قائداعظم ٹرافی :کراچی کے فیصل آباد کیخلاف 346 رنز

ہارون ارشد کے اپنے اولین فرسٹ کلاس میچ میں 101 رنز،دانش کی بھی سنچری

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوسرے روز کے کھیل کی خاص بات ہارون ارشد کی فرسٹ کلاس ڈیبیو پر سنچری تھی۔مرغزار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں کراچی بلوز نے فیصل آباد کے خلاف 5 وکٹوں کے نقصان پر346 رنز بنائے تھے ۔ہارون ارشد نے اپنے اولین فرسٹ کلاس میچ میں 13 چوکوں کی مدد سے 101 رنز سکور کئے ۔دانش عزیز نے 17 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 116 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے ۔صائم ایوب نے 63رنز سکور کیے ۔

ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں ملتان نے ٹاس جیت کر فاٹا کو بیٹنگ دی جس نے 36 اوورز کی بیٹنگ میں 2 وکٹوں پر 71 رنز بنائے تھے ۔حسیب اللہ 29 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں لاہور وائٹس نے ٹاس جیت کر اسلام آباد کو بیٹنگ دی جس نے کھیل ختم ہونے پر ایک وکٹ پر 91 رنز بنائے تھے ۔شامل حسین 46 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے ۔ایبٹ آباد سٹیڈیم میں ایبٹ آباد نے ٹاس جیت کر بہاولپور کو بیٹنگ دی جس نے 2وکٹوں پر 76رنز بنائے تھے ۔محمد عمار 30رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔عمران خان سٹیڈیم پشاور میں پشاور اور سیالکوٹ کے میچ کے دوسرے دن گیلی آؤٹ فیلڈ کی وجہ سے کھیل ممکن نہ ہوسکا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بیوی رات کو سانپ بن کر کاٹنے دوڑتی ہے ، بھارتی شہری

امریکا، ٹیکساس میں نایاب ہائبرڈ پرندے کی دریافت

برطانوی جڑواں بھائیوں نے سب سے وزنی اور بڑا کدو اُگا لیا

اٹلی میں مشہور پینٹر کے جعلی فن پارے نمائش سے ضبط

سب سے زیادہ ایپ ڈاؤن لوڈ کہاں کی جاتی ہیں

ایرانی شہررفسنجان سالانہ 1فٹ کی رفتار سے دھنسنے لگا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak