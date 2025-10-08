صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی سپن جال ،جنوبی افریقا کا سپن کھیلنے پر فوکس

  • کھیلوں کی دنیا
ہم سکواڈ سے خوش ،کنڈیشنز جیسی بھی ہوں ہمیں اپنا کام کرنا ہے،مارکرم

پریٹوریا(سپورٹس ڈیسک) دورہ پاکستان میں پاکستانی سکواڈ میں سپنرز کو دیکھنے کے بعد جنوبی افریقا ٹیسٹ ٹیم نے سپن کھیلنے پر فوکس کرلیا۔پاکستان روانگی سے قبل پریٹوریا میں جنوبی افریقا ٹیسٹ ٹیم کا مختصر کیمپ لگایا گیا جہاں ٹیم نے سپن کو کھیلنے پر فوکس کیا۔پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ سیریز کیلئے جنوبی افریقا نے سپنرز کیخلاف کھیل کر خود کو تیار کیا۔جنوبی افریقی کپتان ایڈن مارکرم نے کہا کہ جب آپ ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہے ہوں تو جیسی چاہیں آپ وکٹ تیار کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز کی طرح ہی سب کچھ ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ ایسی پچز پر پھر دونوں ٹیموں کے بیٹرز کے لیے مشکل پیش آتی ہے بہرحال ہم اپنے سکواڈ سے خوش ہیں اور کنڈیشنز جیسی بھی ہوں ہمیں اپنا کام کرنا ہے ۔جنوبی افریقی کپتان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس 3 سپنرز ہیں اور وہ چیلنج کرتے ہیں، ان کا رول ہمارے لیے بڑا اہم ہوگا۔جنوبی افریقی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ایڈن مارکرم کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم دفاعی چیمپئن کے طور پر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا نیا دور شروع کرے گی اور ان کے ذہنوں میں لازمی طور پر ہدف مقرر ہوگا۔

 

