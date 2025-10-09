قائداعظم :عمار کی سنچری ، نسیم شاہ ، عامریامین کے 5،5شکار
اسلام آباد کے 256 رنز کے جواب میں لاہور وائٹس کے پہلی اننگز میں 152 رنز
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے تیسرے روز کے کھیل کی خاص بات بہاولپور کے محمد عمار کی سنچری ، لاہور وائٹس کے نسیم شاہ اور ملتان کے عامریامین کی پانچ وکٹوں کی عمدہ کارکردگی تھی۔مرغزار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں کراچی بلوز کی ٹیم فیصل آباد کے خلاف پہلی اننگز میں 477 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ دانش عزیز 155 رنز بناکرآؤٹ ہوئے ۔ غازی غوری نے 83 رنز بنائے ۔فیصل آباد نے پہلی اننگز میں 4 وکٹوں پر 198 رنز بنائے تھے ۔ ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں فاٹا کی ٹیم ملتان کے خلاف پہلی اننگز میں 273 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ عامریامین نے 48 رنز دے کر 5وکٹیں حاصل کیں۔
ملتان نے پہلی اننگز میں 3 وکٹوں پر 88 رنز بنائے تھے ۔شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں اسلام آباد کی ٹیم لاہور وائٹس کے خلاف پہلی اننگز میں 256 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ شامل حسین نے 86 رنز بنائے ۔ نسیم شاہ نے 34 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔لاہور وائٹس نے پہلی اننگز میں 3 وکٹوں پر 152 رنز بنائے تھے ۔ ایبٹ آباد سٹیڈیم میں بہاولپور کی ٹیم ایبٹ آباد کے خلاف 399 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی ۔محمد عمار نے 105 رنز کی اننگز کھیلی۔ ایبٹ آباد نے کھیل ختم ہونے پر بغیر کسی نقصان کے 23 رنز بنائے تھے ۔عمران خان سٹیڈیم پشاور میں پشاور نے سیالکوٹ کے خلاف 4 وکٹوں پر 154 رنز بنائے تھے ۔ وقار احمد نے 67 رنز سکور کیے ۔