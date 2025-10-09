صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کین ولیم سن کا ٹیسٹ کرکٹ کے تحفظ اور فروغ پر زور

  • کھیلوں کی دنیا
کین ولیم سن کا ٹیسٹ کرکٹ کے تحفظ اور فروغ پر زور

ممبئی (سپورٹس ڈیسک) نیوزی لینڈ کے سابق کپتان کین ولیم سن نے عالمی سطح پر ٹیسٹ کرکٹ کے فروغ کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے سنجیدہ اقدامات اور اضافی وسائل فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

ممبئی میں سی ای اے ٹی کرکٹ ریٹنگ ایوارڈز کی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کین ولیم سن نے کہا کہ ٹیسٹ فارمیٹ کو زندہ رکھنے کے لیے فوری حل تلاش کرنا ضروری ہے ، خصوصا ان ممالک میں جہاں یہ فارمیٹ شدید چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ۔35 سالہ کین ولیم سن نے دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ طویل سیریز کا انعقاد مالی لحاظ سے مشکل ہے ، لیکن عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ نے اس فارمیٹ کو نئی جان بخشی ہے ۔ انہوں نے دو درجوں پر مشتمل نظام پر بھی خدشات کا اظہار کیا کہ اس سے نچلی سطح کی ٹیموں کی ترقی رک سکتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak