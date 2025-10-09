کین ولیم سن کا ٹیسٹ کرکٹ کے تحفظ اور فروغ پر زور
ممبئی (سپورٹس ڈیسک) نیوزی لینڈ کے سابق کپتان کین ولیم سن نے عالمی سطح پر ٹیسٹ کرکٹ کے فروغ کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے سنجیدہ اقدامات اور اضافی وسائل فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
ممبئی میں سی ای اے ٹی کرکٹ ریٹنگ ایوارڈز کی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کین ولیم سن نے کہا کہ ٹیسٹ فارمیٹ کو زندہ رکھنے کے لیے فوری حل تلاش کرنا ضروری ہے ، خصوصا ان ممالک میں جہاں یہ فارمیٹ شدید چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ۔35 سالہ کین ولیم سن نے دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ طویل سیریز کا انعقاد مالی لحاظ سے مشکل ہے ، لیکن عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ نے اس فارمیٹ کو نئی جان بخشی ہے ۔ انہوں نے دو درجوں پر مشتمل نظام پر بھی خدشات کا اظہار کیا کہ اس سے نچلی سطح کی ٹیموں کی ترقی رک سکتی ہے۔