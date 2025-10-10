عمر ایک نمبر،اظہر محمود نے آصف آفریدی پر تنقید رد کر دی
سپنر ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے آئے ہیں ،افریقی ٹیم میں بھی ایک سینئر سپنر کی عمر 38 برس ہے ،حریف ٹیم کی سٹرنتھ کا علم ہے 20وکٹیں لینے کا پلان کرنا ہے ، ویسی پچ تو نہیں ہوگی جیسی انگلینڈ،ویسٹ انڈیز سیریز میں تھی، آہستہ آستہ سپن ضرور ہو گا،ہیڈ کوچ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ریڈ بال کے عبوری ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں آصف آفریدی پر تنقید ہو رہی ہے وہ ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے آئے ہیں جہاں تک عمر کا تعلق ہے وہ صرف ایک نمبر ہے ۔لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آصف آفریدی نیٹ کرانے نہیں آئے وہ ٹیم کا حصہ ہیں، کن کشن قوانین کیلئے ہمیں ایسے بولر کی سکواڈ میں ضرورت تھی، جنوبی افریقہ کی ٹیم بھی ایک سینئر سپنر کو لائی ہے ان کی عمر بھی 38 برس ہے ۔اظہر محمود کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں تو بہت زیادہ سپن تھا بیٹرز کیلئے کھیلنا مشکل تھا، ہمیں جنوبی افریقہ کی سٹرنتھ کا علم ہے ۔انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ چیمپئن ٹیم ہے ، ہم نے 20 وکٹیں لینے کا پلان کرنا ہے ، ویسی پچ تو نہیں ہوگی جیسی انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز سیریز میں تھی، آہستہ آستہ سپن ضرور ہو گا۔ان کا کہنا تھا کہ تمام کھلاڑی کھیلتے آ رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہے ، اس سرکل میں ہم نے 6 ہوم ٹیسٹ کھیلنا ہیں اگر ہم پلان کے مطابق کھیلتے ہیں تو اس مرتبہ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہماری کارکردگی اچھی ہوگی۔اظہر محمود نے کہا کہ محمد رضوان کے ساتھ ہی ہم جائیں گے وہ مین وکٹ کیپر ہیں، رضوان کے بعد اس فارمیٹ میں کوئی وکٹ کیپر ہے تو وہ روحیل نذیر ہیں، ہم سیریز کے لئے مکمل تیار ہیں۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ دو فاسٹ بولرز اور دو سپنرز کے ساتھ جانا ہے ، میچ والے دن فیصلہ ہوگا کہ ایک فاسٹ بولر ہو گا یا تین سپنرز۔