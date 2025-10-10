ویمنز ورلڈ کپ،جنوبی افریقا نے بھارت سے یقینی جیت چھین لی
81رنز پر آدھی ٹیم آؤٹ ہونے کے باوجود 252 رنز کا ہدف 7گیند قبل حاصل کیا افریقی بیٹر نڈائن ڈی کلرک کی 84رنز کی ناقابل شکست اننگز کا جیت میں اہم کردار
وشاکا پٹنم (سپورٹس ڈیسک)ویمنز ورلڈ کپ میں جنوبی افریقا نے میزبان بھارت کو دلچسپ مقابلے کے بعد 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔جنوبی افریقا ویمنز ٹیم نے بھارت کا 252 رنز کا ہدف 7 گیندوں پہلے حاصل کر لیا۔جنوبی افریقی بیٹر نڈائن ڈی کلرک نے 54 گیندو ں پر 84 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔وشاکا پٹنم میں بھارتی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شروعات تو اچھی کی ، اوپنرز نے 55 رنز کی بنیاد رکھی ،لیکن پھر جنوبی افریقا کی بولرز چھا گئیں ، ایک ایک کر کے وکٹیں گرائیں ، اس مشکل میں بھارتی بیٹر ریچا نے 94 رنز بنائے تاہم بھارتی ٹیم 49.5 اوورز میں 251 رنز بنا کرآؤٹ ہوگئی ۔252 رنز کے ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقا کی 2 وکٹیں 18رنز پر گر گئیں ، لیکن کپتان لارا ڈٹ گئیں۔ جنوبی افریقا کی تیسری وکٹ 57رن پر گری اور 81 کے سکور پر آدھی ٹیم پویلین پہنچ گئی ، کپتان بھی 70رنز بناکر آؤٹ ہوئیں۔ایسے میں کلو ٹرایئون اور نڈائن ڈی کلرک نے ذمہ درانہ بیٹنگ کی۔تاہم کلو ٹرایئون 49 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی ، لیکن نڈائن ڈی کلرک نے خوبصورت انداز میں میچ فنش کیا ۔ ایونٹ میں آج نیوزی لینڈ اور بنگلا دیش کی ٹیمیں گوہاٹی میں مد مقابل ہوں گی۔