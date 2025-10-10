صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشین کپ فٹبال کوالیفائرز ،پاک افغانستان میچ ڈرا

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)اے ایف سی ایشین کپ سعودی عرب کوالیفائرز میں پاکستان اور افغانستان کا میچ بغیر کسی گول کے ڈرا ہو گیا، گرین شرٹس کو میچ میں پنالٹی کک بھی ملی لیکن کامیابی نہ مل سکی۔۔۔

اسلام آباد میں کھیلے گے میچ کے پہلے ہاف میں کوی ٹیم گول نہ کرسکی۔ پاکستان کو کھیل کے دوسرے ہاف میں پنالٹی کک بھی ملی لیکن اوٹس خان نے اس موقع کو ضائع کیا اور پاکستان کو سبقت نہ دلا سکے ۔ کھیل کے اخری لمحات میں دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے پر بھرپور حملے کیے لیکن کوئی بھی ٹیم برتری حاصل نہ کر سکی۔گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی میچ دیکھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اوے میچ 14 اکتوبر کو کویت میں کھیلا جائے گا۔

 

