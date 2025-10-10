صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلبورن (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز فاسٹ بولر مچل سٹارک 11سال بعد ایک بار پھر بگ بیش لیگ میں ایکشن میں نظر آئیں گے ۔ 35 سالہ مچل سٹارک نے سڈنی سکسرز کے ساتھ آئندہ سیزن کے لیے معاہدہ کر لیا ہے ۔۔۔

کرکٹ آسٹریلیا کے زیر اہتمام بگ بیش لیگ 14 دسمبر 2025سے 25 جنوری 2026تک آسٹریلیا میں جاری رہے گا۔مچل سٹارک نے آخری بار 2014 میں سڈنی سکسرز کی نمائندگی کی تھی اور اب وہ بی بی ایل کے 15ویں ایڈیشن میں ضمنی کھلاڑی کے طور پر شامل ہوں گے ، جس میں کرکٹ آسٹریلیا سے معاہدہ شدہ کھلاڑی محدود دستیابی کے ساتھ ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔مچل سٹارک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں بی بی ایل 15 میں سڈنی سکسرز کی نمائندگی کے لئے پرجوش ہوں۔ 

 

