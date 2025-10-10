صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوگل جیمنائی اب پچ رپورٹ پیش کرنے لگا

  • کھیلوں کی دنیا
گوگل جیمنائی اب پچ رپورٹ پیش کرنے لگا

وشاکاپٹنم(سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی نے پِچ رپورٹ کیلئے مصنوعی ذہانت کا استعمال شروع کردیا۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے 10 ویں میچ سے قبل بھارتی ویمن ٹیم کی سابق کپتان متھالی راج پِچ رپورٹ کیلئے آئیں تو انہوں نے اپنے فون پر جیمنائی کے۔۔۔

 لائیو فیچر کو استعمال کرتے ہوئے کیمرے کے ذریعے پِچ کو دکھایا اور پِچ کے بارے میں پوچھا؟گوگل جیمنائی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے یہ پِچ بیٹرز کے لیے موزوں رہے گی، پِچ ہموار اور سیدھی ہے اور اس پر زیادہ گھاس بھی نہیں ہے ممکن ہے کہ ہائی سکورنگ میچ دیکھنے کو ملے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،مندی برقرار،انڈیکس 735پوائنٹس گرگیا

ترسیلات زر میں 11فیصد اضافہ، 3.2ارب ڈالر موصول

ڈالر کی قدر میں کمی ،سونامستحکم، چاندی تاریخ کی بلند سطح پر

پائیدار کلی معاشی استحکام ضروری ہے ،گورنر اسٹیٹ بینک

کاروباری طبقہ ملکی معیشت کا اہم ستون ہے،وفاقی محتسب

آئی ٹی سیکٹر میں اسٹرکچرل اصلاحات کی اشد ضرورت،میاں زاہد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak