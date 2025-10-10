گوگل جیمنائی اب پچ رپورٹ پیش کرنے لگا
وشاکاپٹنم(سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی نے پِچ رپورٹ کیلئے مصنوعی ذہانت کا استعمال شروع کردیا۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے 10 ویں میچ سے قبل بھارتی ویمن ٹیم کی سابق کپتان متھالی راج پِچ رپورٹ کیلئے آئیں تو انہوں نے اپنے فون پر جیمنائی کے۔۔۔
لائیو فیچر کو استعمال کرتے ہوئے کیمرے کے ذریعے پِچ کو دکھایا اور پِچ کے بارے میں پوچھا؟گوگل جیمنائی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے یہ پِچ بیٹرز کے لیے موزوں رہے گی، پِچ ہموار اور سیدھی ہے اور اس پر زیادہ گھاس بھی نہیں ہے ممکن ہے کہ ہائی سکورنگ میچ دیکھنے کو ملے ۔